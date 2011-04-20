Експерти: Харківські угоди - провальні з самого початку

Переважна більшість експертів, опитаних Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, вважають, що Харківські угоди були провальними з самого початку, і є явним програшем України.

Як передає кореспондент УНІАН, 24 з 30 опитаних експертів обрали саме цей варіант відповіді на запитання щодо власної оцінки зазначеної угоди. Лише один експерт вважає їх цілком вигідними для України і ще один думає, що вони не були вигідними, але були вимушеними, бо без знижки на газ українська економіка не змогла б працювати.

Така ж кількість експертів (24) вважає, що у відносинах між двома країнами, інтереси України підпорядковуються інтересам Росії. Тоді як взаємовигідною співпрацею їх бачить один експерт і так само один вбачає підпорядкування інтересів Росії інтересам України. Троє експертів відзначили відсутність активної співпраці.

Найбільшим негативом у двосторонніх відносинах більша частина експертів (18) вважає посилення російського впливу і тиску на гуманітарну політику України. Шестеро експертів наголошують на посиленні політичного та економічного тиску з боку Росії на українську владу з метою блокування євроінтеграції України.

Частина експертів (8) вважає негативом відверте бажання Росії «втягнути» Україну у Митний союз з РФ, Білоруссю і Казахстаном. Поміж тим переважна більшість (24) найвигіднішим для України форматом співпраці з Митним союзом вважає продовження співпраці з окремими країнами Митного союзу на основі укладених з ними угод про вільну торгівлю.

Пропозиція голови уряду РФ Володимира ПУТІНА щодо вступу України до Митного союзу в обмін на істотне зниження ціни на імпортований російський газ, на думку 23 експертів, насправді є зовсім невигідною для України, бо перекриває шлях до більш перспективних напрямків розвитку економіки.

«У мене таке враження, що оця різновекторна політика все більше і більше розтягує Україну на шпагат. Бо з одного боку, начебто з кожним крочком ми все ближче до Європи, а з іншого, з кожним крочком наближаємось до Росії. Але ж шпагат, це не рух, а розтяжка», – підсумувала директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина БЕКЕШКІНА.

Опитування проводилось з 13 по 19 квітня 2011 року. Експертами виступили: І.БЕКЕШКІНА, Наталія БЕЛІЦЕР, Олександр ВІННІКОВ, Михайло ГОНЧАР, Володимир ГОРБАЧ, Вадим ГРЕЧАНІНОВ, Віталій ДОВГИЧ, Ігор ЖДАНОВ, Павло ЖОВНІРЕНКО, Вадим КАРАСЬОВ, Олег КОКОШИНСЬКИЙ, Антоніна КОЛОДІЙ, Ігор КОЛІУШКО, Світлана КОНОНЧУК, Сергій КУЛИК, Дмитро ЛЯПІН, Анатолій МАРЦИНОВСЬКИЙ, Ярослав МАТІЙЧИК, Олег МЕДВЕДЄВ, Олександр ПАЛІЙ, Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ, Олександр ПОТЄХІН, Олег РИБАЧУК, Олексій СИДОРЧУК, Василь СТОЯКІН, Олександр СУШКО, Юлія ТИЩЕНКО, Ігор ТОДОРОВ, Юрій ШВЕДА, Наталія ЯКИМЧУК.

Довідка УНІАН. У квітні 2010 року Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про продовження перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року в обмін на 30-відсоткову знижку в ціні російського газу для України протягом десяти років.