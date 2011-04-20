Азаров заявляє, що вже в першому кварталі перевиконує план

Зростання ВВП у першому кварталі 2011 року перевищило 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час засідання Кабінету міністрів.

Він зазначив, що у цей період спостерігалося істотне нарощування виробництва у машинобудуванні.

«Відповідно, сформований високий попит на послуги вантажного транспорту. Тільки залізницею за І квартал поточного року було перевезено на 15% більше, ніж у 2010 році», - зазначив глава уряду.

За словами М.АЗАРОВА, значно активізувалася будівельна галузь. Зокрема, про це свідчить зростання обсягу робіт із завершення будівництва на 15%, будівельних робіт - на 9%, робіт з підготовки будівельних ділянок - на 6%.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня на засіданні Кабінету міністрів М.АЗАРОВ повідомив, що, за попередніми даними Державного комітету статистики, зростання ВВП України у лютому поточного року становило 6%, у січні-лютому – 5,5%.

Зростання валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 року становило 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

У держбюджеті на 2011 рік передбачене зростання ВВП на рівні 4,5%.