У ГПУ почалася очна ставка Тимошенко з Дубиною

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО уже більше шести годин перебуває у Головному управлінні з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури.

"Почалась очна ставка з ДУБИНОЮ. Фабрикація замовної політичної справи іде повним ходом. Охранка ЯНУКОВИЧА працює не за совість, а за страх", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter, повідомляє офіційний сайт лідера “Батьківщини”.

Як відомо, Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо екс-голови НАК “Нафтогаз Україна” Олега ДУБИНИ у зв`язку з газовими угодами, укладеними 19 січня 2009 року.

На початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади та службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році.

Водночас наприкінці грудня 2010 року екс-прем`єр-міністру було висунуто обвинувачення у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.