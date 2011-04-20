У Батьківщині підозрюють, що Папієва Бог покарав у Страсний тиждень

Керівництво Чернівецької облдержадміністрації намагається відволікти увагу від жорстокості голови райдержадміністрації, заявляє обласна організація ВО «Батьківщина».

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві, «реакція голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла ПАПІЄВА на звіряче побиття людей на Заставнівщині, та ще й за участі найвищого посадовця району, викликає глибоку стурбованість у нормальних людей. Кажуть, що коли Бог хоче покарати, то відбирає розум. Так виглядає, що буковинську владу Бог покарав у Страсний тиждень, якщо вона порівнює побиття людей і таку звірячість з якимись політичними ігрищами в обласному центрі. Сьогодні маємо всі підстави вважати, що саме керівництво облдержадміністрації намагається відволікти увагу від жорстокості районного чиновника, призначеного за поданням голови ОДА».

«Замість співчуття потерпілим і звернення до правоохоронних та контролюючих органів за об’єктивним розслідуванням цей державний службовець, який не може відокремити себе як чиновника від себе - партійця Партії регіонів, шукає винних серед інших партій та журналістів. Та ще й так примітивно. Чиновник роздає «поради» журналістам (перевіряти інформацію) та замість коментарів по суті шукає дрібних неточностей у повідомленнях ЗМІ. Тобто доля людей у цій справі абсолютно не цікавить владу. Як і міліцію, до якої ці люди звернулися», зазначають у «Батьківщині».

У парторганізації нагадали, що перейнялися «здоров’ям і життями чотирьох заставнівських рибалок», «єдині відгукнулися на їхню біду, саме ми ініціювали їхнє вивезення з району, щоб вивести з-під тиску, саме ми супроводжували в прокуратуру, скликали прес-конференцію, аби не дати замовчати цей ганебний факт, саме ми оформили потерпілих до обласної лікарні, забезпечили їх необхідними ліками і надали юридичний супровід».

У той же час голова облдержадміністрації, коментуючи цю резонансну подію, назвав її «технологією, яка була задіяна з метою дискредитації посадової особи», і попередив, якщо буде підтверджено саме технологію, що «особи, які причетні до цього, мають понести суворе покарання», йдеться у заяві.

«На щастя, - зазначають у «Батьківщині», - спроба подати злочинний факт як «технологію» владі не вдалася. Але ми розцінюємо слова М.ПАПІЄВА як погрози на адресу представників обласної організації партії ВО «Батьківщина» і попереджаємо громадськість про те, що проти керівництва обласної «Батьківщини» можуть бути здійснені непередбачувані провокаційні кроки з боку влади - заставнівські події вже яскраво продемонстрували методи влади. Але ми взяли на себе відповідальність за цих людей, тож доведемо справу до логічної і законної розв’язки».

Також, ідеться у заяві, «неприємно дивує вражаюча непоінформованість керівника виконавчої влади краю не лише про знакові фігури і події в області, а й про діяльність підлеглих йому служб. Інформація, наведена М.ПАПІЄВИМ зі слів директора товариства "Блакитна нива" В.ПЕЛІХОВСЬКОГО про начебто відсутність риби у ставку – неправдива, адже ставок рекламується як місце відпочинку на сайті «Рибні місця Буковини»,де зазначається наявність риби: «Біла риба: короп, карась. Хижа риба: сом, щука, окунь». Колишній директор Калинівського ринку Іван РИНЖУК (затриманий за одержання хабара у 250 тис. доларів – УНІАН) ніколи не був ні членом партії ВО «Батьківщина», ні наближеним до неї. Він був членом партії «Наша Україна» і свого часу депутатом міської ради від «Нашої України». Щодо голосування за позбавлення повноважень Чернівецького міського голови Миколи ФЕДОРУКА, то партія ВО «Батьківщина» не підтримувала жодну зі сторін конфлікту, а зробила заяву, що не буде заручником протистояння різних політичних сил в міській раді і не братиме участі у голосуванні. Щодо членства в Партії регіонів учорашнього голови Заставнівської РДА, то повідомлення про це розміщене на сайті Заставнівської районної ради , а повідомлення про те, що М.БОЙЧУК – депутат обласної ради – на офіційному сайті облдержадміністрації».

В облорганізації «Батьківщини» радять М.ПАПІЄВУ «звернути увагу на якість власних офіційних джерел інформації, які покликані забезпечувати інформаційні потреби громади загалом і журналістів зокрема».

«Єдиним втішним моментом, - ідеться у заяві, - на сьогодні стало лише те, що владі не вистачало нахабства і надалі дурити суспільство, і подання на звільнення голови Заставнівської РДА М.БОЙЧУКА таки було М.ПАПІЄВИМ зроблене. А прокуратурою порушена кримінальна справа».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у райцентрі Заставна озброєні рушницями чоловіки у присутності М.БОЙЧУКА жорстоко побили чотирьох місцевих жителів, які вирішили порибалити на одному з платних ставків «Блакитна нива».

19 квітня голова Чернівецької ОДА М.ПАПІЄВ вніс подання до Президента України та уряду на звільнення голови Заставнівської райдержадміністрації М.БОЙЧУКА.

Того ж дня арокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно М.БОЙЧУКА. Також порушено кримінальну справу стосовно його рідного брата, зятя і двох охоронців приватних ставків за ст. 27, ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України.

Після порушення кримінальної справи правоохоронці заарештували охоронців, зятя і рідного брата М.БОЙЧУКА. Самого М.БОЙЧУКА не затримали, оскільки той надав довідку про свою інвалідність.