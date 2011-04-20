Заарештованих членів «Тризубу» везли до Запоріжжя чартерним літаком

Народний депутат, заступник голови політради партії «Наша Україна» Андрій ПАРУБІЙ вимагає від міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА пояснити, яким коштом оплачувався чартер з членами ВО «Тризуб» зі Львова до Запоріжжя.

Про це йдеться у відповідному депутатському зверненні, направленому сьогодні на ім’я А.МОГИЛЬОВА.

«12 січня 2011 року близько 16.00 з аеропорту Львова чартерним рейсом були доставлені до Запоріжжя підозрювані у пошкодженні пам’ятника Сталіну, незаконно встановленого біля будівлі Запорізького обласного комітету Комуністичної партії України. За словами очевидців, на борту літака перебували шестеро затриманих членів громадської організації ВО «Тризуб» ім. С. Бандери та 12 озброєних автоматичною зброєю бійців підрозділу спецпризначення «Беркут». Також, за словами очевидців, літак належав до пасажирського типу Ан-24 і належав авіакомпанії «Мотор Січ», про що свідчив відповідний напис на борту літака» - йдеться у документі.

«Враховуючи значний суспільний резонанс, який викликала ця справа, керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу надати інформацію про вартість чартерного рейсу, яким були доставлені зі Львова до Запоріжжя затримані члени ГО ВО «Тризуб» ім. С.Бандери, а також повідомити, чиїм коштом були сплачені відповідні витрати», - зауважив А.ПАРУБІЙ.