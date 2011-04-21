Литвин закликає «борців» за дисципліну самим ходити на роботу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав керівників фракцій провести роботу з народними депутатами, щоб «поліпшилася трудова дисципліна»

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту В.ЛИТВИН сказав, що вчора під час пленарного засідання «звучали палкі заклики» з приводу того, щоб кожен народний депутат відвідував засідання і голосував особисто.

Як відомо, вчора парламент не включив до порядку денного проект закону, який стосувався підвищення відповідальності за не відвідання пленарних засідань і голосування за інших народних депутатів. Автором законопроекту є народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК.

В.ЛИТВИН сказав: «І закликаю бути всіх тих на робочому місці, хто апелював вчора до відповідальності депутатів» (мабуть, йдеться про А.ЯЦЕНЮКА, який сьогодні відсутній на ранковому засіданні станом на 10.15 - УНІАН).