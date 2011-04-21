Письменниця Матіос пророкує Януковичу сумне майбутнє

Письменниця, лауреат Шевченківської премії Марія МАТІОС вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не повністю контролює ситуацію в країні.

Таку думку М.МАТІОС висловила в інтерв`ю газеті "Україна молода" (№67 від 21 квітня 2011 року).

"Я можу зараз уже точно сказати, що Президент не контролює ситуацію у країні, не впливає на багато речей, які відбуваються в державі. Хіба що контролює лише те, що його особисто цікавить. Усе інше контролює його оточення, розтерзане внутрішніми протиріччями і погано закамуфльованими конфліктами інтересів. Якщо так буде й надалі, у нашого Президента дуже сумне майбутнє", - сказала М.МАТІОС.

Письменниця підкреслила, що не була ініціатором зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася 1 лютого цього року. "Президент був єдиним, зустрічі з ким я не добивалася, коли міліція в тандемі з прокуратурою демонстрували виняткову зацікавленість одним словом із моєї книги "Вирвані сторінки з автобіографії". Коли я нарешті добилася дозволу подивитися в Печерській прокуратурі порушену на мене справу, дзвонять з Адміністрації Президента і запрошують на зустріч. Це громадський і медійний тиск, очевидно, спровокували цю аудієнцію. Але це було те, що називають "про людське око", - пояснила вона.

М.МАТІОС також повідомила, що не зверталася до Президента України з якимись проханнями. "Жодних наслідків ця зустріч не мала, оскільки я не йшла туди у ролі прохача. Ми не говорили ні про Шевченківські дні, ні про літературу, як потім намагалася представити в прес-повідомленнях Ганна ГЕРМАН. "Я хочу почути від вас, що з вами відбувається останнім часом", - сказав ЯНУКОВИЧ. Ми говорили про людські речі - і людське враження про Президента у мене хороше. Про це можна написати бестселер", - уточнила письменниця.

Водночас М.МАТІОС зазначила, що не збирається писати "бестселер" про В.ЯНУКОВИЧА. "Я не бачу потреби сьогодні писати бестселер про Президента. Він сам його пише своїми діями. І недіями також. Це ще один бестселер", - вважає лауреат Шевченківської премії.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Президента України В.ЯНУКОВИЧА 1 лютого поширила інформацію про його зустріч з М.МАТІОС, під час якої обговорювалися "перспективи розвитку української літератури, гуманітарні питання, в тому числі – підготовку до Шевченківських днів".

Прес-служба також повідомляла тоді, що "у ході майже годинної бесіди було обговорено цілу низку актуальних питань, пов’язаних із розвитком культури і освіти". На зустрічі також була присутня тодішній заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

Зустріч М.МАТІОС з В.ЯНУКОВИЧЕМ відбулася після того, як письменниця вимушена була звернутися з відкритим листом до генерального прокурора і міністра внутрішніх справ з проханням пояснити, з яких причин та підстав її розшукують правоохоронні органи.

У відкритому листі від 12 січня М.МАТІОС зауважила, що міліція розшукувала її у львівському видавництві і вилучила з продажу її книгу "Вирвані сторінки з автобіографії".

Також письменниця просила надати відповідь, чому дільничні інспектори міліції “із посиланням на розпорядження генерального прокурора опитують мешканців тих будинків у Києві, де моя родина мешкала свого часу, змушуючи їх підписувати відповідні свідчення щодо мене”.

На переконання М.МАТІОС, дії працівників правоохоронних органів мають всі ознаки шантажу та безпідставного психологічного тиску.

У свою чергу в столичній міліції наголосили, що не чинять тиск на М.МАТІОС і не мають намірів її затримувати.

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що його відомство не доручало переслідувати письменницю.

За повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві, наприкінці листопада 2010 року голова Ради організацій ветеранів, народний депутат від КПУ Петро ЦИБЕНКО звернувся до Генпрокуратури із депутатським запитом щодо правової оцінки висловлювань у книзі М.МАТІОС "Вирвані сторінки з автобіографії" про пам’ятники радянським воїнам, як загинули у Великій Вітчизняній війні.

Саме через, як зазначили у столичному главку міліції, Генпрокуратура "надала доручення відповідним територіальним підрозділам МВС провести перевірку викладених у запиті фактів, а зібрані матеріали направити до Генеральної прокуратури".

М.МАТІОС народилася у селі Розтоки Чернівецької області. Закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича.