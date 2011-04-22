ВР ухвалила постанову про 70-річчя партизанського руху

Верховна Рада України ухвалила постанову«Про відзначення 70-річчя партизанського руху в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 257 з 354 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У документі зазначається, що така постанова ухвалена на підтримку ініціативи ветеранів війни та з метою всенародного вшанування подвигу партизанів і підпільників у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

У постанові передбачено 22 вересня 2011 року на державному рівні урочисто відзначити 70-річчя партизанського руху в Україні.

ВР рекомендує Кабінету міністрів України у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 70-річчя партизанського руху в Україні.

Крім того, пропонується уряду передбачити в плані заходів та профінансувати ремонт пам’ятників, пам’ятних знаків, реконструкції музеїв, благоустрій та впорядкування місць, пов’язаних з історією підпільно-партизанського руху.

Крім того, пропонується організувати безкоштовного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах, будинках культури та клубних установах.

Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування пропонується "розробити план заходів з відзначення 70-річчя партизанського руху в Україні в яких в межах компетенції передбачити ініціювання питання з повернення в м. Рівне Рівненської області назв вулиць імені Героя Радянського Союзу М.І. Кузнєцова та Героя Радянського Союзу Д.М.Медведєва, як знак пошани даним особам за розвиток партизанського руху під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років".

Крім того, рекомендується Національному банку України прийняти рішення про випуск ювілейної монети присвяченої 70-річчя партизанського руху в Україні.