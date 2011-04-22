Ющенко про Гонгадзе, Кучму, телеканали Пінчука та тупу версію

Лідер партії «Наша Україна», колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не вірить у маніпуляції зі справою про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, бо це буде «початком кінця цієї влади».

Таку думку він висловив в інтерв’ю «5 каналу».

Він зауважив, що не виключає, але й не вірить у те, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ намагається маніпулювати слідством. «Чи зацікавлений сьогодні Президент у якійсь маніпуляції? Малоймовірно», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, будь-які маніпуляції рано чи пізно стануть відомі суспільству. «Якщо говорити про слідство, чи міг реально бути задіяний Президент, щоб загальмувати слідство чи його скоригувати? Я уявляю собі таку картину: у ході слідства викривається обставина, при якій ПУКАЧ робить певну заяву, що я казав так, а Президент сказав ось так. Ви уявляєте, яка бомба у суспільстві буде? Заради чого жертвувати?» - запитав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що має існувати мотив для таких маніпуляцій.

«Воно вилізе, це шило. І це буде плата, яку немає з чим співставити. Немає логіки, заради чого йти на це», - сказав він. Тому, за словами В.ЮЩЕНКА, він вважає версію про маніпуляції «тупою».

За словами В.ЮЩЕНКА, колишній Президент Леонід КУЧМА свого часу «зробив його політично і привів до влади».

Говорячи про чутки, що насправді порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ пояснюється «зазіханням на телеканали, що належать його зятю Віктору ПІНЧУКУ», В.ЮЩЕНКО сказав: «Це може бути, але я не уявляю, як це фізично можна зробити. Наприклад, через два-три роки переходять активи ПІНЧУКА до оточення когось з ЯНУКОВИЧА. Ви уявляєте, яку ціну моральну треба заплатити? Як вийти на люди і пояснити, що трапилось? Хлопці, ви так вчиняєте? Тут шкура вичинки не вартує», - зауважив В.ЮЩЕНКО.