Лавринович вивісив на сайт чорновик закону про вибори нардепів

Міністерство юстиції завершило роботу над попереднім технічним варіантом проекту закону про вибори народних депутатів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту, зазначивши, що з текстом проекту можна ознайомитися на сайті міністерства.

За словами міністра юстиції, голови Робочої груп з питань удосконалення законодавства про вибори при Президентові України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, технічний варіант законопроекту розіслано членам Робочої групи для ознайомлення та опрацювання.

Міністр нагадав, що над текстом законопроекту працювала група нормопроектувальників Міністерства юстиції на основі концептуальних пропозицій, наданих членами Робочої групи та схвалених Президентом України.

Раніше О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомляв, що після доопрацювання чорнового варіанта проекту закону членами Робочої групи при Президентові, документ буде передано на експертизу до міжнародних експертних організацій, зокрема, до Венеціанської комісії. Також законопроект буде винесений на широке громадське обговорення.

Як повідомлялося, Робочу групу з питань удосконалення законодавства про вибори було створено Указом Президента України 2 листопада 2010 року. Глава держави доручив привести законодавство про вибори у відповідність до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів. Очолив Робочу групу згідно з указом міністр юстиції О.ЛАВРИНОВИЧ.