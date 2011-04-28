Від Черновецького дременули 17 депутатів

17 депутатів Київради від Блоку Леоніда Черновецького написали заяви та оголосили про вихід з однойменної фракції. Загалом у складі фракції було 43 депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заяви депутатів зачитала сьогодні на засіданні сесії секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

За її словами, фракцію Блоку Черновецького залишили Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, Михайло ЯКОВЧУК, Юрій БІЧУК, Олександр ДРАПІЙ, Олег КАЧКАН, Сергій БЕРЕЗЕНКО, Алла ШЛАПАК, Віталіна ШЛАПАК, Павло ГРЕЧКІВСЬКИЙ, Ігор КОНОНЕНКО, Микола ЛАМБУЦЬКИЙ, Зоя МИРОНОВА, Алла СЕМЕНЮК, Максим САВРАСОВ, Мирон КУРИЛИЧ, Олексій ЗАСЕНКО та Ольга СЛАВНАЯ.

Г.ГЕРЕГА також зачитала заяви В.ШЛАПАК, П.ГРЕЧКІВСЬКОГО та Ю.БІЧУКА про те, що вони вирішили бути позафракційними.

У свою чергу, В.ЖУРАВСЬКИЙ увійшов до фракції Партії регіонів.

Щодо інших депутатів інформації не надходило.