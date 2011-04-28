Королевська пропонує більшості у ВР «частіше списувати народні закони»

Народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція «БЮТ-Батьківщина») рекомендує парламентській більшості «частіше списувати народні закони», оскільки це дозволить хоч трохи покращити якість законотворчої діяльності влади.

Про це Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила УНІАН, коментуючи пропозицію парламентського комітету з питань фінансової, банківської діяльності, податкової та митної політики звільнити від сплати єдиного соціального внеску пенсіонерів і інвалідів, які займаються підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо, що 20 квітня ц.р. Верховна Рада відхилила внесений КОРОЛЕВСЬКОЮ законопроект про звільнення працюючих інвалідів і пенсіонерів від сплати єдиного соціального внеску (№ 8287), а також ряд інших законопроектів, що входять у пакет «Народні реформи». В розробці пакета законодавчих ініціатив «Народні реформи» брали участь понад 300 громадських організацій і профспілок. У 10 областях України пройшло більше 100 громадських обговорень пакета, в яких взяли участь загалом понад 3200 осіб – експертів, учених, профспілкових діячів, громадських активістів.

Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила: «Я зі свого боку готова передати владі весь пакет народних реформ. Не важливо, хто стане авторами цих законопроектів - Кабмін чи представники парламентської більшості. Для нас важливий результат - стабілізувати ситуацію в економіці країни, зупинити різке зниження стандартів життя, дати надію на майбутнє українським громадянам. І якщо влада не готова підтримувати законопроекти народних реформ від опозиції, то ми не претендуватимемо на авторські права. Такий плагіат піде на користь людям».

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва зазначила, що люди очікують від влади ухвалення й інших ініціатив із числа «народних реформ», зокрема - законопроектів про єдиний податок; про мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу; про посилення відповідальності чиновників за перешкоджання підприємницької діяльності, а також дозволити юридичним особам відносити на валові витрати товари та послуги, придбані у підприємців, які працюють на єдиному податку.

Як повідомляв УНІАН, Комітет ВР із питань фінансової, банківської діяльності, податкової та митної політики під керівництвом Віталія ХОМУТИННІКА (Партія регіонів) збирається запропонувати Верховній Раді звільнити від сплати єдиного соціального внеску пенсіонерів та інвалідів, які працюють на спрощеній і загальній системі оподаткування, і не використовують працю найнятих робітників. За словами В.ХОМУТИННІКА, зараз законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу й деяких законодавчих актів" №8217, в якому буде передбачено звільнення пенсіонерів та інвалідів від сплати єдиного соціального внеску, готується комітетом до розгляду Верховною Радою в другому читанні.