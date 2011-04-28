Адвокат не виключає, що Луценка в СІЗО можуть годувати примусово

Адвокат колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН не виключає, що персонал СІЗО може вдатися до дій, щоб примусово годувати його підзахисного, який оголосив голодовку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив журналістам.

«Ми розуміємо, що така ситуація може виникнути, і вона виникне. Ми розуміємо, що дії певні СІЗО може запровадити у зв’язку з оголошенням Юрієм Віталійовичем голодування», - сказав І.ФОМІН, додавши при цьому: «Подібні дії були по відношенню до мого іншого підзахисного».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.

Сьогодні, 28 квітня, в інтерв’ю газеті "Сегодня" начальник Лук’янівського СІЗО Ігор ШЕЙКІН заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО не передавав офіційного повідомлення про початок голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою.

Газета також посилалася на інформацію, одержану в Державній пенітенціарній службі, якій підпорядкований СІЗО. "ЛУЦЕНКО не ставив до відома персонал про намір оголошувати голодовку, від їжі не відмовлявся і продовжує приймати її нарівні з рештою підслідних. Крім того, екс-міністр регулярно одержує передачі з волі. Здоров`ю ЛУЦЕНКА ніщо не загрожує", - запевнили газету у відомстві.