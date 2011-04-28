Львів вимагає від Януковича ветувати закон про Прапор Перемоги

Сьогодні депутати Львівської обласної ради на позачерговій сесії ухвалили рішення "Про неприпустимість використання радянської окупаційної символіки під час відзначення Днів пам’яті жертв Другої світової війни".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 88 депутатів.

Депутати облради закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА застосувати право вето щодо Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги)", прийнятого Верховною Радою України 21 квітня 2011 року.

«Львівська обласна рада висловлює обурення з приводу прийняття Верховною Радою України 21 квітня цього року Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років", який містить вимоги щодо використання офіційними державними установами червоних прапорів, та вважає новоприйнятий закон аморальним, незаконним і неконституційним», - йдеться у тексті звернення обласних депутатів до Президента України.

Вони також наголошують на тому, що рішення Верховної Ради України суперечить чинному законодавству держави. Відповідно до статті 20 Конституції України та статті 23 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виключно Державний Прапор України є офіційним Прапором, який повинен використовуватися на будівлях усіх органів влади та місцевого самоврядування.

«Зважаючи на це, Львівська обласна рада звертається до Вас із вимогою застосувати право вето щодо Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років", прийнятого Верховною Радою України 21 квітня 2011 року», - йдеться у зверненні депутатів Львівської облради.

Крім цього, у рішенні обласних депутатів йдеться про те, що органи місцевого самоврядування, державної влади, підприємства, установи та організації отримають рекомендації під час відзначення Днів пам’яті жертв Другої світової війни чи Дня Перемоги не використовувати копії Прапора Перемоги та будь-яку іншу радянсько-комуністичної символіку, «яка є наругою над пам’яттю жертв московсько-більшовицького та німецько-нацистського режимів».