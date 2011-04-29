Лідер партії “Фронт змін”, народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається на підтримку парламентом європейського курсу України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні українським журналістам після проведення ряду зустрічей з представниками Єврокомісії та Європарламенту, які займаються переговорами з Україною щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.

“Буде резолюція парламенту. Я зараз готую її, щоб це була дуже чітка позиція парламенту щодо підписання зони вільної торгівлі і щодо відносин України з країнами-членами Митного союзу”, - сказав А.ЯЦЕНЮК, зазначивши, що резолюція буде схвалена за підсумками запланованих на 11 травня парламентських слухань щодо відносин України з ЄС та Митним союзом.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що півтора місяці тому він разом з керівником фракції “Наша-Україна – Народна Самооборона” Миколою МАРТИНЕНКОМ стали ініціаторами постанови про проведення відповідних слухань.

“Тому моє завдання тут, в Брюсселі, як ініціатора цієї постанови і як основного доповідача на парламентських слуханнях, які відбудуться 11 числа, привезти до Києва найбільш переконливі аргументи того, чому Україна повинна до кінця цього року завершити переговори про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі, і що це єдино правильний шлях не тільки тому, що це визначає славнозвісний закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики”, - сказав політик.

Він зазначив, що в ході поїздки провів переговори з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ, керівником переговорної команди ЄС щодо зони вільної торгівлі Філіпом КУІССОНОМ, а також головою делегації Європарламенту у зв’язках з Україною Павелом КОВАЛЕМ.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що співпраця України з країнами-членами Митного союзу (Росією, Білоруссю та Казахстаном – УНІАН), на його думку, має відбуватися не за формулою “3+1”, а за формулою “1-1”.

“Тобто ми можемо вести, як Україна з країнами-членами Митного союзу переговори про зону вільної торгівлі, а не про членство України в Митному союзі. Це єдино правильний варіант поведінки, де Україна, і це, найважливіше, залишається самостійним гравцем, а не переходить під протекторат сусідньої економіки і сусідньої держави як такої”, - сказав депутат.