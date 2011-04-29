Яценюк сподівається на підтримку парламентом європейського курсу
Слухання призначені на 11 травня
Лідер партії “Фронт змін”, народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається на підтримку парламентом європейського курсу України.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні українським журналістам після проведення ряду зустрічей з представниками Єврокомісії та Європарламенту, які займаються переговорами з Україною щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.
“Буде резолюція парламенту. Я зараз готую її, щоб це була дуже чітка позиція парламенту щодо підписання зони вільної торгівлі і щодо відносин України з країнами-членами Митного союзу”, - сказав А.ЯЦЕНЮК, зазначивши, що резолюція буде схвалена за підсумками запланованих на 11 травня парламентських слухань щодо відносин України з ЄС та Митним союзом.
А.ЯЦЕНЮК нагадав, що півтора місяці тому він разом з керівником фракції “Наша-Україна – Народна Самооборона” Миколою МАРТИНЕНКОМ стали ініціаторами постанови про проведення відповідних слухань.
“Тому моє завдання тут, в Брюсселі, як ініціатора цієї постанови і як основного доповідача на парламентських слуханнях, які відбудуться 11 числа, привезти до Києва найбільш переконливі аргументи того, чому Україна повинна до кінця цього року завершити переговори про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі, і що це єдино правильний шлях не тільки тому, що це визначає славнозвісний закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики”, - сказав політик.
Він зазначив, що в ході поїздки провів переговори з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ, керівником переговорної команди ЄС щодо зони вільної торгівлі Філіпом КУІССОНОМ, а також головою делегації Європарламенту у зв’язках з Україною Павелом КОВАЛЕМ.
А.ЯЦЕНЮК також наголосив, що співпраця України з країнами-членами Митного союзу (Росією, Білоруссю та Казахстаном – УНІАН), на його думку, має відбуватися не за формулою “3+1”, а за формулою “1-1”.
“Тобто ми можемо вести, як Україна з країнами-членами Митного союзу переговори про зону вільної торгівлі, а не про членство України в Митному союзі. Це єдино правильний варіант поведінки, де Україна, і це, найважливіше, залишається самостійним гравцем, а не переходить під протекторат сусідньої економіки і сусідньої держави як такої”, - сказав депутат.