У Януковича вважають, що українці мало знають про можливості, які їм відкрилися

Влада і недержавні організації повинні об’єднати зусилля, щоб громадяни України більше дізналися про переваги, що надає Закон «Про доступ до публічної інформації»

Таке переконання висловив керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України Денис ІВАНЕСКО, повідомляє прес-служба глави держави.

Він зазначив, що «минає місяць з того дня, як в Україні запрацював Закон "Про доступ до публічної інформації". За цей час виявилися недоліки та переваги функціонування системи доступу до публічної інформації».

За його словами, «чи не головний висновок - громадяни слабо обізнані з новими можливостями, які відкриває закон. Тому, здебільшого, не можуть в повній мірі скористатися його перевагами».

«Інформувати про нові права громадян та інструменти, якими вони можуть скористатися в ході спілкування з державою - завдання не лише влади, а й громадських організацій. І перш за все - НДО, які мають розгалужені мережі, володіють механізмами та методами просвітницької роботи», - упевнений Д.ІВАНЕСКО.

На його думку, «пішло б на користь спільній справі, якби представники недержавних громадських організацій брали активну участь в цій роботі, надавали пропозиції щодо того, як Адміністрація Президента та інші органи влади можуть бути корисні в цій роботі».

Він переконаний, що громадянам треба роз`яснювати положення нового закону, давати розуміння, які можливості він відкриває. «Тільки в такий спосіб ми зможемо принести користь суспільству, зробивши владу в країні більш відкритою та прозорою», - наголосив Д.ІВАНЕСКО.

Він зауважив, що «головною метою Закону "Про доступ до публічної інформації" є максимальне спрощення доступу громадян до будь-якої необхідної їм інформації, яка є в органах влади. Мова йде не лише, і навіть не стільки про нормативні документи державного значення».

«У першу чергу, кожен громадянин отримав можливість отримати будь-яку інформацію, яку він має право знати. Це може бути план розвитку його району, формула комунальних тарифів, умови тендерів чи скільки бюджетних коштів влада витрачає на ті чи інші цілі. Чиновник зобов`язаний без затримок надати цю інформацію. Для цього в усіх органах влади створюється розгалужена мережа підрозділів, які мають допомагати громадянам в отриманні інформації. Іноді вона залишається неефективно задіяною, що нівелює переваги нового закону», - підкреслив керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України і додав: «Часто буває так, що громадянин знає проблему, але не може сформулювати питання, відповіді на яке потребує, не знає до кого звернутися. Ми разом маємо йому допомогти».

Він зауважив, що «зараз зареєструвати запит до Президента України набагато легше, ніж до керівників органів місцевого самоврядування чи керівників району». Тому, повідомив він, звертаються до нас, і нам доводиться чимало запитів перенаправляти належним розпорядникам інформації на місцях.

Д.ІВАНЕСКО зазначив, що не має жодного сумніву, що чітке виконання закону привчить державних службовців виходити у своїй роботі виключно з інтересів громадян. «Якщо в Адміністрації Президента щодня відповідають на кожен запит громадянина, то, безумовно, так робитимуть й усі органи влади», - упевнений він.

«Президент України покладає надії на повноцінну реалізацію Закону «Про доступ до публічної інформації», що він полегшить спілкування громадянина і держави, створить для цього комфортні європейські умови і допоможе долати корупцію, адже чим більше відповідей на свої запитання до держави отримають громадяни, ним меншим залишаться поле для можливих зловживань і корупції з боку чиновників», - зазначив Д.ІВАНЕСКО.

«Лише спільними зусиллями влади, місцевого самоврядування і громадських організацій ми можемо забезпечити якісну роботу Закону "Про доступ до публічної інформації"», - наголосив керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня набував чинності прийнятий парламентом 13 січня Закон України "Про доступ до публічної інформації".

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Законом передбачено обов’язок визначених спеціальних структурних підрозділів чи посадових осіб щодо забезпечення доступу до публічної інформації, яка перебуває у їхньому володінні. Закон також визначає межі та спосіб державного регулювання щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення інформації, її охорони та захисту.

5 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази, які сприятимуть виконанню закону «Про доступ до публічної інформації».