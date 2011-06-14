США не реагуватимуть на протести РФ через українсько-американські навчання

Держдепартамент США вважає навчання «Сі Бриз-2011» проявом тісної співпраці США з Україною і надає Москві, що розкритикувала їх, право залишатися при своїй думці.

Про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Марк ТОНЕР, повідомляє «Газета.ру».

«Вони (Росія) мають право на свою думку. Я не збираюся аналізувати слова Міністерства закордонних справ Росії, і мені потрібно одержати додаткову інформацію про ці навчання. Проте у нас тісні двосторонні відносини з Україною, і ці навчання вписуються у це партнерство», – сказав М.ТОНЕР.

Як наголошується у заяві Держдепу США, «Монтерей» було направлено до європейських вод у рамках реалізації «поетапного адаптивного підходу» адміністрації США до формування європейського сегменту глобальної ПРО.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії висловило стурбованість "заходом до Чорного моря американського крейсера "Монтерей", обладнаного протиракетною системою "Іджіс", для участі в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2011".

«Монтерей» було направлено до європейських вод у рамках реалізації «поетапного адаптивного підходу» адміністрації США до формування європейського сегменту глобальної ПРО. Перший етап цієї програми передбачає розміщення в Адріатичному, Егейському і Середземному морях групи американських кораблів, покликаних здійснювати захист країн Південної Європи від гіпотетичних ракетних загроз. За офіційною американською версією, вони можуть також висуватися у Чорне море у разі потреби, наприклад, при загостренні ситуації в регіоні», - йдеться у коментарі МЗС РФ.

Міністерство відзначає, що, «залишаючи осторонь неврегульованість питання про архітектуру можливої ЄвроПРО, відповідно до рішень Лісабонського саміту Росія-НАТО, хотілося б зрозуміти, яке «загострення» мало на увазі американське командування, переміщаючи з Середземномор`я на схід основну ударну одиницю зі складу територіальної протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу, яка формується. Якщо йдеться про звичайний «візит» до цього вкрай чутливого регіону, то чому для нього було обрано корабель саме з таким варіантом озброєння? І яку роль відводив протиракетам «Монтерею» сценарій навчання «Сі Бриз-2011», під час яких відпрацьовувалася «антипіратська операція за стандартами НАТО»?».

МЗС РФ нагадує, що російська сторона неодноразово підкреслювала, що не залишить без уваги появу в безпосередній близькості від російських кордонів елементів стратегічної інфраструктури США і сприйматиме подібні кроки як загрозу безпеки РФ. «Змушені констатувати, що наша занепокоєність, як і раніше, ігнорується і що під прикриттям розмов про співпрацю в області ПРО в Європі йде формування тієї самої протиракетної конфігурації, про небезпечні наслідки якої ми неодноразово попереджали наших американських і натовських партнерів. Причому робиться це демонстративно, начебто показуючи Росії, що ніхто не має наміру зважати на нашу думку. Подібний підхід явно не сприяє спільному визначенню концепції і архітектури майбутньої ПРО в Європі, як про це домовлялися в Лісабоні і на зустрічах президентів Росії і США», - заявляє МЗС РФ.

«Те, що вже на першому етапі реалізації «адаптивного підходу» США, виникають подібні сюрпризи, свідчить про високий рівень стратегічної невизначеності, яку створює американська програма ПРО. Тим більш закономірне питання про те, наскільки можна покладатися на усні запевняння про її неспрямованість проти Росії», - наголошується в коментарі.