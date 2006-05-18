Партія регіонів оприлюднила текст свого проекту коаліції

Партія регіонів оприлюднила текст свого проекту Угоди про створення коаліції.

Текст проекту угоди розміщений сьогодні на офіційному Інтернет-сайті Партії регіонів.

Угода складається із чотирьох розділів: політична платформа коаліції, пріоритети державної політики, організація діяльності парламентської коаліції, розподіл відповідальності між учасниками коаліції.

Зокрема, Партія регіонів у першому розділі визначає нагальні проблеми і виклики, серед яких: бідність та низька якість життя населення; корупція і бюрократичне свавілля; низька тривалість життя та соціальні проблеми; демографічна криза. Партія регіонів вважає, що з розв’язанням цих проблем держава не змогла впоратися через застарілу командно-адміністративну систему, яка частково лишилася в українському суспільстві в системі влади.

Враховуючи проблеми, Партія регіонів у другому розділі угоди серед пріоритетів державної політики називає забезпечення свободи підприємництва, економічної конкуренції та ринку, створення ефективної держави, чесної влади та подолання корупції системним шляхом, а також впровадження ефективної соціальної політики та підвищення якості життя людей за рахунок конкурентних переваг регіонів.

Партія регіонів вважає, що для організації діяльності коаліції повинні бути створені її органи – загальні зборі та рада. При цьому загальні збори скликаються Радою коаліції і розглядають питання і ухвалюють рішення про створення та припинення діяльності коаліції, внесення пропозицій стосовно кандидатур прем`єр-міністра та інших членів Кабінету Міністрів України, голови Верховної Ради України та першого заступника голови Верховної Ради України, заступника голови Верховної Ради України, голів комітетів Верховної Ради України, виключення та включення тієї чи іншої фракції та народних депутатів зі складу коаліції.

На думку Партії регіонів, Рада коаліції повинна складатися з прем`єр-міністра України, голови Верховної Ради України, керівників фракцій-учасниць коаліції, повноважних представників цих фракцій, а також керівників партій, фракції яких є учасниками коаліції (якщо вони не є керівниками чи повноважними представниками фракцій). Всього, окрім прем`єр-міністра, кожна фракція має бути представлена трьома представниками. Раду коаліції очолює прем`єр-міністр.

У третьому розділі Партія регіонів також визначає засади співпраці коаліції з Верховною Радою, Кабінетом Міністрів та іншими органами державної влади, структурує відносини з опозицією, а також регламентує вихід з коаліції та припинення діяльності коаліції. Зокрема, Партія регіонів вважає можливим припинення діяльності коаліції у разі припинення повноважень Верховної Ради відповідного скликання, зменшення чисельного складу коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України, і прийняття коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.

Учасники коаліції зобов`язуються не ініціювати та не підтримувати без попереднього узгодження Радою коаліції питання про недовіру Кабінету Міністрів України, питання про звільнення членів Кабінету Міністрів; не ініціювати та не підтримувати демонстрації, пікети та інші форми громадського протесту проти ініціатив Кабінету Міністрів України.

У четвертому розділі розподіляється відповідальність між учасниками коаліції і визначаються принципи розподілу урядових посад. Зокрема, учасники дотримуються принципу пропорційності представництва кожної фракції у Кабінеті Міністрів України в залежності від її результатів на виборах, а право на висування кандидатури на посаду прем`єр-міністра України має фракція-учасник коаліції, яка отримала більше голосів виборців.

Довідка УНІАН. Структура тексту угоди від Партії регіонів відповідає структурі, яку раніше запропонував блок “Наша УКРАЇНА”. Зокрема, член робочої групи в переговорному процесі щодо створення коаліції від блоку «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ 11 квітня заявив, що, у першу чергу, мають бути вироблені програмні засади коаліції, потім - регламент її діяльності, і лише після цього має відбутися розподіл сфер відповідальності, тобто розподіл посад.