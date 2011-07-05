Діденка залишили під вартою
13:31, 05 липня 2011Політика
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Має вид на жительство в Іспанії
Апеляційний суд міста Києва відмовив захисту колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА у зміні йому запобіжного заходу.
Як передає кореспондент УНІАН, суд мотивував своє рішення тим, що І.ДІДЕНКО має вид на жительство в Іспанії, а також тим, що він може на волі вплинути на проведення слідчих дій проти нього.
При цьому сам І.ДІДЕНКО був відсутній на засіданні суду.
Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.
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