У ПР уже знають, коли припинять прямі ефіри з суду Тимошенко

Трансляція судового процесу в "газовій" справі екс-прем`єра Юлії Тимошенко може бути припинена на період допиту свідків.

Таку думку озвучив депутат від Партії регіонів Владислав Забарський в ефірі 5 каналу, коментуючи заяву Союзу юристів про те, що пряма трансляція судового засідання у справі Юлії Тимошенко може завдати шкоди основам судочинства.

"Влада на сьогоднішній день зацікавлена ​​в тому, щоб максимально прозоро провести цей процес. Хоча насправді найближчим часом може виникнути певна проблема", - заявив він.

"Незважаючи на весь опір захисту, найближчим часом суд приступить до розгляду справи по суті, а Кримінально-процесуальним кодексом визначено, що коли суд приступає до допиту свідків, він зобов`язаний видалити всіх свідків із зали засідання в окрему кімнату, і забезпечити неможливість спілкування свідків допитаних з не допитаними", - зазначив депутат.

"Думаю, що ось в цей момент, коли вони будуть виступати перед судом, дійсно буде складно забезпечити трансляцію", - уточнив Забарський.

"Я думаю, що якщо і буде припинена трансляція, то тільки на період допиту свідків. При цьому я не думаю, що буде заборонено все це фіксувати на відео", - додав депутат.

Українська правда