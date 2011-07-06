Суддя Кірєєв влаштував демарш - він залишив залу суду

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ залишив залу суду і заявив, що не повернеться, доки працівники міліції не виконають його рішення про примусове видалення народного депутата Михайла КОСІВА (фракція «БЮТ-Батьківщина») за грубе порушення порядку під час судового засідання – вигуки з місця.

Як передає кореспондент УНІАН, у свою чергу, присутні в залі близько 15 народних депутатів просять офіцерів судової міліції «Грифон» пояснити, чому у ніч перед попереднім слуханням справи Ю.ТИМОШЕНКО в судовій залі були присутні сторонні молоді люди і чому працівники міліції не застосовували до них відповідних дій.