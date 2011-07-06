Тимошенко із захисником запізнилися в суд

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ не задовольнив клопотання захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА про свій відвід.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову Р.КІРЄЄВ оголосив сьогодні після двогодинної перерви в судовому засіданні з розгляду справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як зазначається в документі, «заявлений відвід не містить підстав для його задоволення, оскільки в ньому немає підстав, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України… Тому заяву захисника ТИМОШЕНКО про відвід судді КІРЄЄВ залишити без задоволення. Постанова оскарженню не підлягає».

Постанову суддя оголошував за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО та її захисника М.ТИТАРЕНКА, які спізнилися на початок судового засідання.

Як повідомляв УНІАН. М.ТИТАРЕНКО оголосив відвід судді Р.КІРЄЄВУ через заборону проводити пряму трансляцію, фото-, відеозйомку судового процесу з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єра України у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Своє клопотання він обгрунтував тим, що «дії головуючого щодо заборони відеозйомки повністю ігнорують принципи гласності, доступу до публічної інформації, права журналістів на професійну діяльність і є неправомірними».