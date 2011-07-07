У Януковича немає часу гуляти з дружиною по набережній

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє на завтрашній прес-конференції поділитись думками щодо розвитку Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування з киянами під час ознайомлення з ходом робіт по благоустрою Русанівської набережної та Русанівського бульвару.

Президент подивився, як здійснюється капітальний ремонт Русанівського бульвару, посадив на алеї дерево. Після цього він поспілкувався з жителями мікрорайону.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що після повного завершення робіт на Русанівському бульварі буде «дуже гарно». «Буде красиво, канал ще почистимо і пустимо теплохід, щоб люди відпочивали», - сказав він.

Місцеві жителі подякували главі держави за увагу до проблем міста і запропонували В.ЯНУКОВИЧУ приїжджати з дружиною на Русанівську набережну хоча б раз на рік.

В.ЯНУКОВИЧ подякував, але зауважив, що в нього, на жаль, немає часу.

При цьому він пообіцяв, що влада і надалі буде приділяти увагу реконструкції міста, у тому числі Русанівської набережної.

«Усе вирішимо, всьому свій час… Чудес не буває… Але ми будемо йти з оптимальною швидкістю», - сказав Президент.