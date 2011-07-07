Телеоператорів виштовхали з зали суду, не давши зібрати техніку

Працівники судової міліції «Грифон» по завершенні сьогоднішнього засідання з розгляду справи екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО заявили журналістам, щоб вони негайно звільнили залу засідань Печерського райсуду.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники «Грифону» на пояснення журналістів, що потрібен час на демонтаж техніки, у різкій формі почали виштовхувати операторів з залу. Телеоператори «5 каналу» та ТВі почали пояснювати правоохоронцям, що оскільки в залі суду велась пряма трансляція, вони не можуть покинути залу, залишивши відеотехніку, бо трансляція ще тривала, а також те, що демонтувати відеотехніку має спеціальний персонал.

Натомість не враховуючи ці обставини і пояснення, працівники «Грифону» дерев’яними щитами почали відштовхувати телеоператорів разом із камерами в глибину зали, в різкій формі пояснюючи при цьому: «Вам сказали залишити залу, виконуйте!».