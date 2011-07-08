Кірєєв викликав «швидку» для захисника Тимошенко

Головуючий в судовому процесі над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ зобов’язав працівників судової міліції викликати до суду бригаду швидкої медичної допомоги, яка б перевірила стан здоров’я захисника екс-прем’єра Миколи ТИТАРЕНКА, який поскаржився на погане самопочуття й попросив відкласти судове засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, у своїй заяві суду захисник також зазначив, що лікується за місцем свого проживання у Київській області, а тому готовий після проходження в разі необхідності обстеження та курсу лікування надати суду відповідну медичну довідку.