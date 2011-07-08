Кірєєв викликав «швидку» для захисника Тимошенко
10:52, 08 липня 2011Політика
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Щоб перевірити скаргу на самопочуття
Головуючий в судовому процесі над екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО суддя Родіон КІРЄЄВ зобов’язав працівників судової міліції викликати до суду бригаду швидкої медичної допомоги, яка б перевірила стан здоров’я захисника екс-прем’єра Миколи ТИТАРЕНКА, який поскаржився на погане самопочуття й попросив відкласти судове засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, у своїй заяві суду захисник також зазначив, що лікується за місцем свого проживання у Київській області, а тому готовий після проходження в разі необхідності обстеження та курсу лікування надати суду відповідну медичну довідку.
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