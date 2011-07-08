Міліція пропустила до будівлі суду противників Тимошенко
Імен своїх не називають
Біля будівлі Печерського районного суду м. Києва, де сьогодні продовжується розгляд кримінальної справи проти лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, перебуває близько десяти невідомих молодих людей, які заявляють, що вони є противниками екс-прем’єра.
Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО перед початком засідання суду ці люди підійшли до журналістів, які брали інтерв’ю у лідера «Батьківщини», а депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" намагалися їх не допустити до журналістів.
Після закінчення брифінгу журналісти запитали у молодих людей, хто вони, і один з них відповів, що вони є громадянами України і прийшли до Печерського суду у зв’язку з тим, що вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО повинна бути засуджена.
Водночас, усі ці молоді люди відмовилися назвати свої імена та прізвища. Вони повідомили, що представляють громадську організацію «Тимошенко – до відповідальності!». Молодики одягнені у чорні футболки з написом «Тимошенко – до відповідальності. Ці руки крали».
На запитання журналістів, як вони змогли потрапити у двір до приміщення суду, де два кордони міліції, один з них зазначив, що вони потрапили сюди як громадяни України, пред’явивши свої паспорти міліції. На зауваження журналістів, що до будівлі суду не пропускають жодної людини, окрім тих, хто працює у суді та прилеглих будинках, молодий чоловік сказав, що зміг пройти завдяки своїй комунікабельності.
Також молодики повідомили, що вони кияни, мають середню технічну освіту і не дуже цікавляться політикою, але вони вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО є винною, і тому, дізнавшись з інтернету про існування організації «Тимошенко – до відповідальності!», прийшли до суду. Вони зазначили, що футболки з відповідними купили у переході.
Відповідаючи на запитання журналістів, у чому саме обвинувачується Ю.ТИМОШЕНКО, один з них відповів: «За газ. Ну, 405, а нет – 450… за газ. Ну, она во многом виновата».
У той же час, міліціонери, які охороняють територію навколо Печерського суду, відмовилися пояснити, які ці молоді люди потрапили до будівлі суду.
У даний час на Хрещатику продовжуються акції як прихильників, так і противників Ю.ТИМОШЕНКО. Сутичок між учасниками акцій не зафіксовано, рух вулицею Хрещатик не перекрито.