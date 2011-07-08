Наша Україна заспокоює, що на монополію в опозиції не претендує

Партія «Наша Україна» пропонує створити регулярний форум опозиційних сил.

Про це йдеться у заяві політради партії щодо зустрічі представників опозиційних сил 12 липня, переданій агентству УНІАН.

У заяві наголошується, що політрада партії «Наша Україна» підтверджує і підтримує ініціативу, виголошену головою політради Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ, щодо проведення 12 липня першої робочої зустрічі представників опозиційних політичних сил, а також громадських організацій задля захисту вільного волевиявлення громадян України на виборах народних депутатів України у 2012 році.

«Відзначаємо виняткову важливість такої зустрічі для переходу від декларацій до конкретних справ у питаннях, що становлять незаперечну понадпартійну важливість і стосуються захисту виборчих прав усіх громадян України, а також політичної перспективи розвитку нашої держави», – йдеться у заяві.

У партії наголошують, що Україна стоїть перед спільною загрозою нав’язування такого виборчого законодавства, яке підмінить і спотворить вибір співвітчизників.

«Щоб зупинити таку загрозу й адекватно відповісти на виклики, які готує владний режим, ми закликаємо усі опозиційні сили та громадських активістів переступити через взаємну недовіру та зосередитись на конкретній роботі в інтересах української демократії», - зазначається в заяві.

Партія «Наша Україна» наголошує, що жодною мірою не претендує на монополію у цій роботі і вітатиме всі конструктивні зусилля, які служитимуть з користю єдиній справі.

«Ми поділяємо стурбованість, що ті, хто дискредитує такі наміри, свідомо або несвідомо працюють в інтересах владного режиму, поглиблюють протиріччя між патріотичними силами і готують ґрунт для закріплення позицій владної більшості», - підкреслюють у «Нашій Україні».

«Жодним чином не обмежуючи ініціативи, пропозиції і бачення інших політичних сил, наша партія закликає всіх партнерів зосередити увагу на таких принципово важливих питаннях, як підготовка нового виборчого законодавства, забезпечення ефективного спостереження за виборчим процесом і можливого узгодження принципів участі патріотичних сил у виборчій кампанії 2012 року», - йдеться у заяві.

«Наша Україна» заявляє, що виходить із «прагматичного розуміння проблем і не має ілюзій щодо легкості протидії новопосталим викликам, однак керується думкою про те, що порушені нашою ініціативою питання не стосуються нас особисто, а всіх українських громадян».

«Ми пропонуємо перетворити «ініціативу 12 липня» на регулярний форум опозиційних сил, який зумів би продемонструвати людям реальність нашої спільної здатності діяти разом», - наголошується в заяві.