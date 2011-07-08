Голова УГКЦ не зміг зробити вибір між владою і народом

Предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) не знає, чи стане УГКЦ на чийсь бік, якщо в Україні буде нова революція.

Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді», відповідаючи на запитання журналіста щодо того, на чий бік стала б церква у конфлікті влади і народу.

«Це дуже гіпотетичне питання. Я не знаю… Для того, щоб робити висновки чи давати оцінку тим чи іншим подіям, треба їх глибоко аналізувати», – сказав він.

Водночас Предстоятель УГКЦ сказав, що йому б дуже не хотілося, аби «ми говорили про революції в Україні».

«Я особисто проти революцій, бо революція показує, що в суспільстві є неминучою сутичка, а я радше виступаю за еволюційний спосіб розвитку стосунків. І питання насильницької зміни влади – то є питання екстриму, крайнощів», – зазначив Предстоятель УГКЦ.

За його словами, щоб говорити про підтримку чиєїсь позиції, варто зважати на обставини.

«Я ще не знаю, якими будуть обставини. З одного боку, наша церква завжди намагалась зберегти незалежність і незаангажованість щодо кожної політичної партії, щоб мати свободу говорити правду, коли цього вимагатиме той чи інший політичний момент. І те, про що ви кажете, якраз є прикладом зберігання такої свободи, яку використав Блаженнійший ЛЮБОМИР», – сказав Блаженніший СВЯТОСЛАВ.

Він висловив побажання, щоб Україна розвивалась гармонійно, «а не переходила від однієї сутички до іншої». Блаженніший СВЯТОСЛАВ нагадав, що колись у Середньовіччі існувало поняття «справедливої» і «несправедливої» війни. «Але на сьогодні «справедливих» війн не існує, як не може існувати і «справедливого» насильства. Тож сучасна церква вчить миру, і, зокрема, миру суспільному», – додав він.