Кравчук не знає жодного Президента, який хоч раз не зрадив би Конституції

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що нова Конституція має затверджуватися на всеукраїнському референдумі.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в ефірі програми Шустер Live на Першому національному.

"Я знаю, що винесення на референдум тексту - це складне питання, треба механізми відпрацювати, але ми будемо пропонувати схвалити конституційні зміни і новий текст на всеукраїнському референдумі. Щоб нікому не було спокуси говорити, що рішення політбюро або рішення вождя важливіше, ніж Конституція", - сказав Л.КРАВЧУК.

Він наголосив, що зміни до Конституції повинні бути розроблені на основі світового досвіду та бачення членів Конституційної Асамблеї, яка буде створена.

"Президент і його адміністрація ні разу не телефонував з якимись пропозиціями, щоб ми внесли їх в концепцію. Я не знаю, як буде далі. Я не можу гарантувати, але на сьогодні так. Те, що ми запропонуємо, може не сподобатись Президенту чи Верховній Раді, які будуть приймати цю Конституцію, але для того, щоб ми були чесними, відкритими перед народом, кожен член Конституційної Асамблеї підпише і подасть письмовий документ, в якому скаже, з чим він погоджується, а з чим не погоджується", - зазначив Л.КРАВЧУК.

Водночас він наголосив, що українці мають ментальну установку, згідно з якою «рішення вождів» можуть бути важливішими за Конституцію.

«Я не знаю в Україні - і себе до них відношу - ні Президента, ні прем`єра, ні голови Верховної Ради, який за двадцять років хоч раз не зраджував Конституції і законам. Не знаю. Це правда. Я нічого не перебільшую, менталітет у людей такий, що вони думають, що є рішення важливіші, ніж Конституція», - наголосив екс-Президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2011 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Л.КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї. Група має узяти до відома запропоновану Л.КРАВЧУКОМ концепцію реформування Конституції України.