Митний союз розгляне пропозиції Києва щодо співпраці у форматі 3+1

Найближчим часом комісія Митного союзу розгляне пропозиції України щодо співпраці у форматі “3+1”.

Про це УНІАН повідомило високопоставлене джерело в дипломатичних колах.

“Через тиждень, 14-15 липня, відбудеться засідання комісії Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану, де у форматі трьох будуть розглянуті пропозиції України щодо співпраці у форматі “3+1”, - сказав співрозмовник агентства.

Дипломат зауважив, що після розгляду пропозицій комісією Митного союзу Україні повідомлять про подальшу форму співпраці.

“Вже зараз зрозуміло, що це тільки початок переговорів”, - сказав він і додав, що Росія зараз вивчає пропозиції України.

За його словами, 8 липня цього року в Москві делегація України на чолі з урядовим уповноваженим з питань співпраці з РФ, державами-учасниками СНД, ЄЕП та іншими регіональними об`єднаннями Валерієм МУНТІЯНОМ передала свої пропозиції щодо співпраці України та Митного союзу у форматі “3+1”.

“Україна надала своє бачення, як вона розуміє це співробітництво. Зрозуміло, що мова про вступ до Митного союзу не йде”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ висловився за підписання рамкової угоди щодо співпраці України з Митним союзом Білорусі, Казахстану і РФ у форматі «3+1».