Литвин придумав, як прив'язати нардепів-мажоритарників у ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН поки що не визначився, у який спосіб балотуватиметься до парламенту на виборах 2012 року.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Велика політика" на телеканалі "Інтер".

За словами В.ЛИТВИНА, нині дуже важливо, щоб парламент ухвалив "цивілізовану виборчу систему".

"Моя позиція в цьому плані є однозначною - це має бути мажоритарний принцип висування (кандидатів у народні депутати) від політичних партій із зобов`язанням об`єднатися у політичну фракцію (після обрання)", - наголосив голова ВР.

В.ЛИТВИН зауважив, що саме така система діє у Великій Британії.

"Якщо буде така ж система прийнята, я переконаний, що буду брати участь у виборах", - сказав він.

Говорячи про свої шанси бути знову обраним до ВР, В.ЛИТВИН зазначив, що "шанс завжди є, коли його використовувати". "Для мене є зараз дилема: якщо буде змішана система, з одного боку, я вважаю за необхідне пройти горнило виборів в окрузі, з другого боку, є колектив людей, які об’єднані у Народній партії. «Кинути» їх і сказати, що пішов на округ, бо там він гарантовано 100% пройде, - це буде виглядати не зовсім порядно по відношенню до людей", - зауважив В.ЛИТВИН.

Він також додав, що коли прийде час, ухвалить "абсолютно правильне рішення".