Адвокат Тимошенко приніс судді довідку, що він досі на лікарняному

Адвокат Микола ТИТАРЕНКО просить надати йому додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи екс-прем‘єра-міністра Юлії ТИМОШЕНКО для належного захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТИТАРЕНКО заявив сьогодні під час засідання Печерського райсуду Києва.

Він наголосив, що для ознайомлення з матеріалами справи завдяки двом попереднім клопотанням мав лише два дні.

М.ТИТАРЕНКО нагадав, що матеріали справи складаються із 16 томів, у яких міститься 5 тисяч сторінок. Крім того, додав він, обвинувальний висновок, на ознайомлення з яким було дано три дні, складається із 74 сторінок.

«Я як адвокат не мав достатньо часу, щоб ознайомитися з матеріалами справи і, таким чином, я позбавлений можливості надати своїй підзахисній кваліфіковану правову допомогу», - сказав він.

М.ТИТАРЕНКО наголосив, що його клопотання жодним чином не пов’язано з намаганням затягнути розгляд справи. Він зауважив, що досі перебуває на лікарняному і передав головуючому судді Родіону КІРЄЄВУ довідку про це.

Ю.ТИМОШЕНКО підтримала клопотання свого адвоката.

Водночас у клопотанні конкретного терміну для ознайомлення з матеріалами справи названо не було.