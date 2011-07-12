Янукович здійснить візит до Брюсселя

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 20 жовтня здійснить візит до Брюсселя.

Як повідомляє прес-служба глави держави, візит відбудеться на запрошення Президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ. Домовленість про візит була досягнута під час учорашньої телефонної розмови В.ЯНУКОВИЧА з Ж.БАРРОЗУ.

Мета візиту, за словами Президента України, - досягнення політичних домовленостей, необхідних для завершення переговорів щодо угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Глава держави підкреслив, що налаштований продовжувати відвертий і конструктивний діалог на користь подальшого зближення України з Європейським Союзом. Він висловив сподівання, що за результатами наступних раундів переговорів у липні-вересні цього року вдасться завершити переговори щодо всього тексту угоди.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він буде й надалі застосовувати конструктивні підходи для віднайдення компромісів з питань, які поки що залишаються невирішеними. Він додав, що у цьому процесі розраховує на особисту підтримку Ж.БАРРОЗУ.

Президент також зауважив, що 6 червня українська сторона передала на розгляд Єврокомісії звіт про прогрес у реалізації першої законодавчої фази Плану дій щодо візової лібералізації. «Сподіваємося на позитивні висновки з боку Європейської Комісії щодо виконання українською стороною першої фази документа. Розраховуємо також на ухвалення державами-членами ЄС політичного рішення щодо переходу до другої імплементаційної фази Плану дій до кінця цього року», – наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ також підтвердив свій намір взяти участь у саміті «Східного партнерства», який відбудеться 29-30 вересня у Варшаві.

Під час розмови Президент Єврокомісії привітав Президента України з днем народження.