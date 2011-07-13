Медведєв запропонував олігархам визначитися, з ким вони: з ним чи з Путіним

На зустрічі з представниками великого бізнесу президент РФ Дмитро Медведев заявив, що «прийшов час визначатися», кого вони «хочуть бачити наступним президентом — Медведєва чи Путіна, кого вони підтримуватимуть». Про це з посиланням на газету «Ведомости» повідомляє "Эхо Москвы".Ніхто не чекав розмови про політику, одностайно визнають всі учасники зустрічі, з якими вдалося поговорити виданню, але у фіналі бесіди президент раптом заговорив про майбутні президентські вибори.

Медведєв порівнював себе з Путіним, розповів присутній на заході, і із слів президента виходило, що останніми роками країна розвивалася по шляху, закладеному Путіном, а він, Медведєв, вже заявив про свою нову програму в Петербурзі і тепер бізнесмени повинні визначитися, по якому шляху далі піде країна. Якщо самі не поміняємо сценарій розвитку, попередив бізнесменів Медведєв, то його мінятиме хтось інший і бізнесу пора зробити вибір, повідомляє газета.