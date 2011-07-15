Політики виступили проти запровадження ринку землі

Громадські організації і політичні партії Хмельниччини виступили проти запровадження ринку землі та вимагають спочатку врегулювати це питання на законодавчому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, цю заяву було оголошено під час круглого столу з питань реформи аграрного сектору економіки та земельних відносин у Хмельницькому.

У своїх рекомендаціях представники ГО та політсили наголосили, що необхідно законодавчо закріпити положення, що земля з відповідною грошовою компенсацією може відчужуватись на користь держави. Також вони наголосили на розробці та прийнятті законів про земельний, лісовий і водний кадастри, які регулюватимуть правовий статус окремих ділянок, зокрема, тих, що можуть бути об’єктами товарно-грошового обігу.

На думку громадських організацій і політичних партій області, потрібно визначити порядок, відповідно до якого, розрахунки за операції із землею здійснюються тільки в безготівковому вигляді зі сплатою визначеного законом спеціального податку, що пропорційно використовується на потреби місцевої громади та на відновлення родючості землі.

Крім того, хмельницькі ГО виступили за продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законів. За порушення мораторію пропонується визначити кримінальну відповідальність.