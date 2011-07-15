Тимошенко: Янукович уже розписав, чиїми будуть пенсійні фонди

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє, що влада через свою так звану пенсійну реформу, якою передбачається створення приватних пенсійних фондів, збирається створити систему отримання додаткових прибутків для свого оточення.

"Пенсійна реформа – це не тільки підвищення пенсійного віку. Вони протягнули приватні пенсійні фонди. І вже Янукович визначив і розписав, кому будуть належати ці приватні пенсійні фонди", - сказала Юлія Тимошенко сьогодні у ефірі телеканалу ТВі.

За її словами, чинна влада розглядає громадян виключно як інструмент для свого збагачення. "Ті пенсійні внески, які сплачують люди після того, як буде ця машина запущена після прийняття пенсійної так званої реформи, будуть йти вже не в Пенсійний фонд держави, а в приватні пенсійні фонди, які, - як, пам’ятаєте, трасти колись, які зникли, розчинилися в повітрі, - а люди потім не знайдуть своїх коштів", - пояснила вона.

"В Європі в 90-х роках існували трастові компанії, але в Україні трастові компанії перетворилися на те, що у людей забрали останні копійки, і потім ми не знайшли ані власників трастів, ані самі трасти, ані грошей, які люди поклали. В українських реаліях навіть добре відомі речі, які використовуються в країнах з ринковою економікою, у нас спрацьовують як грабунок людей. Тому пенсійна реформа – не тільки підвищення пенсійного віку, не тільки реальне зменшення пенсій, не тільки збільшення трудового стажу для виходу на пенсію, а це ще і замах на людські пенсійні внески", - наводить її слова персональний сайт.