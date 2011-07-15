Кірєєв вигнав адвоката, який просив залучити його до справи Тимошенко
Після суперечки
Із зали судових засідань Печерського районного суду Києва видалено адвоката Олександра ПЛАХОТНЮКА, який просив суд долучити його до участі у засіданні суду як захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, після відновлення судового засідання прокурор Лілія ФРОЛОВА намагалася продовжити зачитувати обвинувальний висновок у справі Ю.ТИМОШЕНКО.
В цей час в залі засідань з’явилась особа, яка просила долучити його до засідання як захисника.
Головуючий на засіданні суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ наголосив, що захисником Ю.ТИМОШЕНКО є Сергій ВЛАСЕНКО, який сьогодні не з’явився до суду.
У свою чергу, особа, що представилася Олександром ПЛАХОТНЮКОМ заявила, що є адвокатом і має договір з Ю.ТИМОШЕНКО на надання їй правової допомоги.
У відповідь Р.КІРЄЄВ зауважив, що підсудна Ю.ТИМОШЕНКО не заявляла клопотань про залучення нових захисників.
«Вона намагалася це зробити, але ви не дали їй можливості», - заявив адвокат О.ПЛАХОТНЮК.
Після нетривалої суперечки Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення О.ПЛАХОТНЮКА із зали судових засідань.