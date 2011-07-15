Кірєєв вигнав адвоката, який просив залучити його до справи Тимошенко

Із зали судових засідань Печерського районного суду Києва видалено адвоката Олександра ПЛАХОТНЮКА, який просив суд долучити його до участі у засіданні суду як захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, після відновлення судового засідання прокурор Лілія ФРОЛОВА намагалася продовжити зачитувати обвинувальний висновок у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

В цей час в залі засідань з’явилась особа, яка просила долучити його до засідання як захисника.

Головуючий на засіданні суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ наголосив, що захисником Ю.ТИМОШЕНКО є Сергій ВЛАСЕНКО, який сьогодні не з’явився до суду.

У свою чергу, особа, що представилася Олександром ПЛАХОТНЮКОМ заявила, що є адвокатом і має договір з Ю.ТИМОШЕНКО на надання їй правової допомоги.

У відповідь Р.КІРЄЄВ зауважив, що підсудна Ю.ТИМОШЕНКО не заявляла клопотань про залучення нових захисників.

«Вона намагалася це зробити, але ви не дали їй можливості», - заявив адвокат О.ПЛАХОТНЮК.

Після нетривалої суперечки Р.КІРЄЄВ ухвалив рішення про видалення О.ПЛАХОТНЮКА із зали судових засідань.