Експерти: угода про асоціацію між ЄС і Україною під загрозою

Експерти вважають, що через кримінальне переслідування екс-посадовців ратифікація угоди про асоціацію між ЄС і Україною опинилася під загрозою.

Таку думку вони висловили в опитуванні Інтернет-видання «Політична думка».

Так, політолог Ігор ЖДАНОВ зауважив, що сьогодні серед європейців все частіше лунають заяви щодо відсутності демократії в Україні. За його словами, ці заяви базуються передовсім на ситуації довкола справи Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА, які кваліфікуються як політичні репресії та вибіркове застосування правосуддя.

«В залежності від розвитку цих справ і стану демократії в Україні й порушується питання представниками ЄС про можливість ратифікації угоди про асоціацію між ЄС і Україною», - зауважив експерт.

І.ЖДАНОВ підкреслив, що на сьогодні майже ніхто не сумнівається в тому, що переговори про підписання цієї угоди можуть завершитися уже восени чи взимку. Однак не всі країни готові ратифікувати таку угоду. Називаються такі країни як Франція, Німеччина, Голландія та інші, національні парламенти яких можуть не ратифікувати угоду про асоціацію з Україною. «Але я вважаю таку логіку цих європейців досить дивною, бо це все одно, що лікувати головний біль гільйотиною. На мій погляд, якщо європейці ратифікують угоду про асоціацію, то Україна візьме на себе жорсткі зобов’язання щодо забезпечення стану демократії в країні. Тоді на українську владу буде легше впливати і європейцям, ніж у тому випадку, коли угода не буде ратифікована. ЄС отримає серйозні важелі впливу. Інакше У країна опиниться на узбіччі європейської інтеграції», - наголосив експерт.

Стосовно позиції української влади у цьому питанні, то І.ЖДАНОВ певен, що вона не усвідомлює серйозність проблем всередині країни і наслідки для країни у разі, якщо угоду про асоціацію не ратифікують. «Адже на переговорах про зону вільної торгівлі і про асоціацію європейці мало говорять про стан демократії, свободу ЗМІ чи про українське правосуддя. А ось коли справа дійде до ратифікації угоди, то тоді ці питання гостро постануть. Це треба усвідомити владі. Бо тоді якраз у неї гостро запитають, чи дотримується ця влада європейських цінностей чи лише займається балаканиною. Тобто всередині країни творить, що хоче, а на зовні говорить про демократію. Тоді порожні слова влади уже не спрацюють і від цього потерпатиме країна і найголовніше громадяни», - переконаний експерт.

Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр СУШКО також висловив думку, що якщо ця угода буде успішно підписана, то це не означає, що її ратифікують усі країни - члени ЄС. «І тут не лише справа проти Ю.ТИМОШЕНКО впливає на це, а й наступні парламентські вибори, які можуть співпасти з ратифікацією угоди. А в тому, що справа над ТИМОШЕНКО є політичною, як і в вірогідній нечесності майбутніх виборів, там уже ніхто не сумнівається», - зауважив він.

На думку експерта, вся відповідальність лежить на владі. «Так, вона неоднорідна. Деякі прагнуть укласти угоду про асоціацію і довести справу до кінця, а деяким представникам цієї влади абсолютно байдуже. Тому ми бачимо певну наївність української влади, яка вихваляється, що процес уже на стадії завершення і Євросоюз прямо горить дати Україні таку ласку», - наголосив О.СУШКО. Він зауважив, що в ЄС також не всі квапляться і бажають укласти цю угоду з такою Україною і такою владою, бо це зайвий клопіт для них. «Асоційовані відносини – це серйозні зобов’язання з обох сторін. Справа ТИМОШЕНКО це «прекрасний подарунок» від української влади тим, хто не хотів би бачити Україну серед євроспільноти. І на жаль, це не розуміє українська влада і зокрема Президент ЯНУКОВИЧ того, наскільки важливим є фактор переслідування лідера опозиції. Влада має затямити, що такі угоди просто не укладаються з недемократичними країнами», - наголосив О.СУШКО.

За його словами, зараз питання ратифікації угоди ще не на часі. «Але там уже всі спостерігають, як Україна готується і до наступних виборів на законодавчому рівні, і яка тут ситуація зі свободою слова і таке інше. Наразі Україна має серйозні проблеми з відповідністю європейським цінностям», - підкреслив експерт.

«Що може вплинути на українську владу, аби не шкодила країні і громадянам. Громадяни мають самі визначитися, що для них важливіше і відповідно до цього й діяти», - вважає він.

О.СУШКО припускає, що зацікавлена частина суспільства в угоді з ЄС не хотіла б щоб ЄС при цьому затуляв очі на проблеми з демократією, ЗМІ, правосуддям і таке інше. Тому на цю тему дискутують політологи, політики, правники. І дискусія стосовно того, чи українське суспільство має лобіювати підписання угоди про асоціацію за будь-яких обставин і з такою владою, чи треба зважати на проблеми в країні і укладання такої угоди вважати передчасним, дуже непроста. «Я розумію якраз тих, хто каже, що укладання угоди з недемократичною Україною дискредитуватиме інститут асоціації з ЄС. З іншого боку ціна непідписання угоди про асоціацію тягнутиме за собою величезні ризики для подальшого розвитку України. Тому потрібно цю угоду підписувати і тиснути на українську владу, вимагаючи від неї виконання вимог, зокрема в частині верховенства права, свободи ЗМІ тощо», - переконаний експерт.