Прокурори в обвинуваченні Тимошенко посилаються на Ющенка

У Печерському районному суді м. Києва вже понад дві години триває оголошення обвинувального висновку у справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, обвинувальний висновок зачитує представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА.

За цей час в обвинувальному висновку наводилися свідчення екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА, уповноваженого Президента з питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, колишнього міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА, колишнього заступника генерального прокурора Тетяни КОРНЯКОВОЇ, народного депутата від Партії регіонів Володимира ОЛІЙНИКА, колишнього міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА.

Прокурор посилається у своєму висновку також на результати експертиз, які проводилися експертними інститутами.