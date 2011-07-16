Байк-шоу в Севастополі проходить під гаслами слов'янської єдності

Найбільше в СНД байк-шоу, організоване московським мотоклубом "Нічні вовки", відкрилося в ніч на суботу під Севастополем: на території колишнього кар`єру біля гори Гасфорта неподалік Балаклави. За оцінками міліціонерів, в заході брали участь близько 50 тисяч осіб: близько 10 тисяч на мотоциклах, решта - глядачі".

Була показана спеціально підготовлена програма з великою кількістю спецефектів, відео- і лазерною анімацією, каскадерськими трюками. Вперше в програмі брали участь спортсмени, які виступають на чемпіонатах з мотофрістайлу, - стрибків на мотоциклах з трамплінів.

Основною ідеєю відкриття байк-шоу, яке проходить під Севастополем третій рік поспіль, зазначає РІА "Новости", стало "відродження єдності слов`янських народів, економічної і політичної потужності Росії".

Мотоциклісти у суботу планують прибути на Нахімовську площу Севастополя для покладання вінків до меморіалу захисникам і визволителям міста від фашистів, а також відвідати історичні місця міста. Увечері біля гори Гасфорта відбудуться завершальні заходи байк-шоу: турнір з тайського боксу і мікс-файту, а також концерт.