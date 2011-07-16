Тимошенко обіцяє продовжити боротьбу, навіть якщо її засудять

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір продовжити боротьбу з діючою владою навіть у разі винесення їй судового вироку в результаті розгляду у суді сфальсифікованої кримінальної справи.

"Якщо мені дадуть умовний термін, до парламенту піде (моя) команда. Я ж сьогодні не депутат, але від цього я не працюю менш активно або неефективно. Тому всі їхні потуги безглузді. Розумієте, у мене ж судимість буде, якщо вони підуть на цей крок, не за крадіжку шапок в туалетах, у мене відверто політична справа, і про це знає і публічно заявляє весь демократичний світ", - сказала вона в інтерв'ю журналу "Кореспондент", повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, влада помиляється, сподіваючись кримінальним переслідуванням усунути її з політичної боротьби. "Політична кара - ось головна мета влади в моєму випадку. Вони думають, що якщо не пустять мене на парламентські вибори і я раптом не стану депутатом, я перестану бути лідером цього руху, який вважає, що нинішній пострадянський, недемократичний режим повинен бути усунений. Та немає ніякої різниці. Історія знає, коли судимість мали гідні люди. Візьміть нашого В'ячеслава Чорновола чи російських дисидентів, того ж Андрія Сахарова, які мали страшні обвинувальні вироки, але це в їхньому житті нічого не змінювало", - пояснила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО припустила, що влада до закінчення своїх повноважень буде продовжувати пошук причин для її переслідування. "Я не думаю, що ця справа коли-небудь закінчиться - до того, як впаде режим. За однією справою йде друга, а за другою третя, а потім все перетворюється на фарс, і кримінальні справи сиплються як з рогу достатку. І ті, хто їх порушує, навіть не замислюється про те, як смішно це виглядає з боку. Завтра згадають, що я в школі вікно розбила або за буйки запливала", - додала екс-прем'єр.

"Я не знаю, як швидко це все закінчиться. Напевно, це залежить від нас, від усіх людей, які не хочуть жити в таких кримінальних умовах, які пропонує ЯНУКОВИЧ. І навіть якщо вони будуть виносити вирок, все одно, буду я чи ні, моя команда, яка сьогодні є, погана вона чи хороша, зі своїми позитивами і негативами, зі своїми проблемами і помилками, - вона єдина в країні може зупинити цей асфальтоукладальник. І ми його зупинимо", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.