Суд задовольнив позовні вимоги вкладників «Еліта-Центр»

Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги вкладників «Еліта-Центр» про визнання неправомірною бездіяльності Державної комісії регулювання ринків фінансових послуг.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення суд оголосив сьогодні.

Згідно з рішенням суду, бездіяльність Держфінпослуг виявилася у нездійсненні контролю за діяльністю товариства НДЦ “Прогрес”, ТОВ БМУ “Хімбуд”, ЗАТ “Будівельно-інжинірингова компанія “БІК”, товариство “Марс-1”, “Компанія “Елітабудінвест”, товариство “Інтерпроект” (це компанії групи “Еліта-Центр”, через які залучалися кошти інвесторів – УНІАН).

Суд зобов’язав комісію створити тимчасову адміністрацію для вирішення питання виконання умов укладених договорів про дольову участь у будівництві будинків між інвесторами та НДЦ “Прогрес”, ТОВ БМУ “Хімбуд”, ЗАТ “Будівельно-інжинірингова компанія “БІК”, товариством “Марс-1”, “Компанія “Елітабудінвест”, товариством “Інтерпроект”.

Заява про апеляційне оскарження постанови може бути подана протягом 10 днів після проголошення. Апеляційне оскарження подається до Апеляційного суду міста Києва через районний суд протягом 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Довідка УНІАН. 28 квітня у Шевченківському райсуді Києва розпочався розгляд справи ошуканих інвесторів «Еліта-Центру». Вкладники звинувачують у бездіяльності Держкомісію регулювання ринків фінансових послуг. Вкладники переконані, що у скандалі винні насамперед державні органи, які не лише не убезпечили інвесторів від шахрайства, а навіть вчасно не відреагували на їхнє лихо.

Внаслідок будівельної афери «Еліта-Центру» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у будівництві будинків у різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж самі квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.