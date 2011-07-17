На місці загибелі старшинської школи УПА пройшла акція "Яворина"

16-17 липня в Івано-Франківській області відбулася патріотична акція «Яворина - 2011», присвячена 20-й річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у Долинській райдержадміністрації, в акції вшанування пам’яті героїв старшинської школи УПА «Олені» та провідника ОУН Карпатського краю Ярослава Мельника (Роберта) в урочищі Розтока, взяли участь керівники обласної ради, представники облдержадміністрації, депутати різних рівнів, лідери партій і громадських організацій, ветерани Української повстанської армії, молодь.

Учасники акції пройшли Хресною дорогою до цвинтаря полеглих вояків старшинської школи УПА «Олені» в урочищі Глибоке, де разом із священиками вшанували пам’ять полеглих.

Ввчері у селі Липа біля пам’ятника Ярославу Мельнику (Роберту) відбудеться народне віче, урочисте відкриття фестивалю патріотичної пісні та запалення повстанської ватри.

17 липня акція завершилася службою Божою у храмі села Липа.

Довідка УНІАН. У жовтні 1944 року старшинська школа УПА «Олені» розташувалася поблизу Яворини. Незабаром у бою тут загинув весь штаб старшинської школи разом із охороною.

Неподалік від цього місця 31 жовтня 1946 року загинув крайовий провідник Організації українських націоналістів Ярослав Мельник (Роберт).

У 1983 році група патріотів відшукала цвинтар, а в 1991 році там збудували капличку та відновили хрести.