Чи вважаєте ви Сталіна великим вождем? (опитування)

Серед опитаних українців практично однакова кількість тих, хто вважає Йосипа Сталіна великим вождем (36%), і тих, хто не згоден з такою думкою (34%).

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного протягом 10-20 червня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Не визначилися у своєму ставленні до Сталіна 17% українців.

Незгода с тим, що Сталін був великим вождем, переважає серед людей із середньою освітою (31% незгодних проти 24% згодних), із середньою спеціальною освітою (35% проти 25%) та серед людей з вищою освітою (40% незгодних проти 33% згодних).

Схильність вважати Сталіна великим вождем переважає серед людей із неповною середньою та нижче освітою (43% згодних проти 25% незгодних).

Незгода с тим, що Сталін був великим вождем, переважає серед людей віком 30-44 років (41% незгодних проти 28% згодних)

Серед молоді віком 18-29 років і людей віком 45-59 років практично однакові частки тих, хто вважає Сталіна великим вождем, і тих, хто з цим не згоден (31% проти 33% та 36% проти 38% відповідно). Різниця у 2% в обох випадках є статистично незначущою.

Схильність вважати Сталіна великим вождем переважає серед людей пенсійного віку (47% згодних проти 24% незгодних).

Незгода с тим, що Сталін був великим вождем, переважає у Західному регіоні (52% незгодних проти 28% згодних). У Центральному регіоні практично однакові частки тих, хто вважає Сталіна великим вождем, і тих, хто з цим не згоден (33% згодних проти 30% незгодних; різниця статистично незначуща).

Схильність вважати Сталіна великим вождем переважає у Південному та Східному регіонах (41% проти 27% та 43% проти 29% відповідно).

Методом інтерв`ю було опитано 2040 респондентів, що мешкають в усіх областях України, Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.