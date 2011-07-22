Тимошенко не бачить злочину у своїх діях і не розуміє суті звинувачень

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не бачить ніякого злочину у своїх діях під час підписання газових угод з Російською Федерацією у 2009 році та не розуміє суті звинувачень в обвинувальному висновку прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час судового засідання.

Головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ тричі звернувся із запитанням до Ю.ТИМОШЕНКО, чи визнає вона себе винною, чи бажає дати покази, чи бажає відшкодувати збитки та чи визнає позов до неї.

Ю.ТИМОШЕНКО спочатку намагалася зробити усе, аби на це запитання відповів хтось із її захисників.

«Не порушуйте Кримінально-процесуальний кодекс. Мій захисник Вам на всі питання відповість», - сказала вона, звертаючись до Р.КІРЄЄВА. Однак суддя наполіг, щоб Ю.ТИМОШЕНКО відповідала особисто.

«В моїх діях ніякого складу злочину нема», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, при цьому не підводячись зі свого місця.

Вона вкотре наголосила, що справа проти неї є сфальсифікованою на замовлення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. «Але виконавці рано чи пізно за це будуть відповідати», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, обвинувальний висновок прокуратури є ганьбою, оскільки в документах різняться дані. «Крім того, я не розумію суті звинувачень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, прокуратура в обвинувальному висновку вказала, що при укладанні договору на постачання газу між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» потрібні були директиви українського уряду. «Скажіть мені, на базі якого нормативного документа ви вимагаєте таких директив. Совість майте», - заявила вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО почала вимагати, аби суддя їй пояснив, який саме умисел був у її діях під час підписання угод.

«Крім того, хай мені покажуть хоч один папір, де є ціна 450 доларів на постачання газу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що такі заяви є «маніпуляцією і прокурорським хамством».

«Суддя, роз’ясніть мені, де там збитки», - сказала вона, зауваживши, що якщо говорити про збитки, то вони мали б стосуватися не НАК «Нафтогазу», а «Укртрансгазу» як транзитера.

Суддя Р.КІРЄЄВ намагався перервати Ю.ТИМОШЕНКО і просив її поводитися себе толерантно.

«Я поводжу себе дуже толерантно», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.