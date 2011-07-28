Тимошенко здивувала прокурорів

У засіданні Печерського райсуду Києва оголошено перерву до 11.15 для вирішення клопотання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо відводу прокурора Олександра МИКИТЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розгляду цього питання Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що дії О.МИКИТЕНКА свідчать про його упередженість та необ’єктивність.

«Він переходить усі межі Конституції України. Прокурор МИКИТЕНКО дає директиви суду порушувати Конституцію України і робити все, щоб закони у цьому приміщенні не діяли», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що прокурор продовжує фальсифіковувати справу. «Це не прокурори, а каральна група, яку найняли розправлятися з опозицією», - сказала вона

Екс-прем’єр додала, що її клопотання пов’язане з тим, що прокурор О.МИКИТЕНКО має відмовитися від будь-яких звинувачень на її адресу, оскільки у її діях немає складу злочину.

Крім того, на переконання Ю.ТИМОШЕНКО, О.МИКИТЕНКО неправомірно вніс на розгляд суду питання про зміну їй запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

«Пан МИКИТЕНКО перешкоджає встановленню істини в процесі… Мене дивує, що долучається до справи мої записи з Twitter, а не долучаються документи, які вчора під час засідання були оприлюднені екс-міністром ПРОДАНОМ», - сказала вона.

У свою чергу, прокурор О.МИКИТЕНКО наголосив, що усі його дії повністю відповідають законодавству. «Дії прокурора по зміні запобіжного заходу регулюються нормами закону», - сказав він.

Крім того, О.МИКИТЕНКО наголосив, що у його діях немає будь-якої упередженості чи необ’єктивності. «Усі звинувачення, висунуті на адресу ТИМОШЕНКО, відповідають вимогам закону», - сказав О.МИКИТЕНКО.

Сторона обвинувачення висловила здивування, що Ю.ТИМОШЕНКО заявила відвід тільки одного прокурора О.МИКИТЕНКА, оскільки їх на засіданні суду - четверо.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, щоб прокуратура не переймалася, оскільки і до інших «дійде справа».