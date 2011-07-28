Печерський суд розпочав допит Корнякової

Печерський районний суд Києва розпочав допит першого за сьогодні свідка у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при укладенні газових угод 2009 р.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі, свої свідчення у цій справі дає заступник міністра палива та енергетики Тетяна КОРНЯКОВА, яка під час підписання газових угод у 2009 році обіймала посаду заступник генерального прокурора.

Всього на сьогодні планується допитати 4 свідків.