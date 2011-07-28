Адвокат Діденка обіцяє «максимальну повагу до суду і закону»

Виділення звинувачень проти екс-заступника голови "Нафтогазу" Ігоря Діденка в окреме провадження прискорить судовий процес, бо сторона захисту не має наміру його затягувати. Про це кореспонденту газети «Закон і Бізнес»повідомив адвокат підсудного Ігор Степанов, коментуючи рішення Печерського районного суду Києва про поділ «газової» справи.

«Стратегія захисту у всіх адвокатів різна: хтось має намір затягувати процес, використовуючи різні методи, наприклад, проявляючи неповагу до суду і учасників процесу, при цьому ображаючи суддів; хтось хоче, щоб справу розглянули швидко. Ми будемо дотримуватися тієї лінії, яка закладена у чинному Кримінально-процесуальному кодексі, проявляючи максимальну повагу до суду і закону», - зауважив він.

Дії, в яких звинувачується Ігор Діденко та інші фігуранти справи, відбувалися в різний час. Тому в провину підсудним ставляться зовсім різні події, і отже різним є і склад злочину. «З нашої точки зору, об`єднання справ було механічним і помилковим. Тому ми подали таке клопотання, щоб в одному засіданні не розглядалися дві різні справи», - зазначив Ігор Степанов.

Сторона захисту як і раніше вважає, що Ігор Діденко не винен у скоєнні інкримінованих йому злочинів.

Довідка «ЗіБ». Стаття 26 КПК говорить про можливість об`єднання в одне провадження кримінальних справ тільки в тому випадку, якщо мова йде про звинувачення кількох осіб - співучасників вчинення одного чи кількох злочинів або про звинувачення однієї особи у вчиненні кількох злочинів.