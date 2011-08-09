Іспанія нагадує Януковичу про презумпцію невинуватості

Іспанський державний секретар у справах Європейського Союзу Дієго ЛОПЕС ГАРРІДО заявив про «глибоку стурбованість» уряду Іспанії з приводу арешту екс-прем’єр-міністра, лідера української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО і висловив сподівання, що арешт «буде знято якнайшвидше».

Про це Д.ЛОПЕС ГАРРІДО повідомив у заяві іспанському новинному агентству EFE.

Державний секретар запевнив, що, «не торкаючись сенсу питання, яке має бути роз’яснено в судах», затримання Ю.ТИМОШЕНКО до завершення суду є «диспропорційним».

До завершення розгляду справи, на думку Д.ЛОПЕСА ГАРРІДО, для українського екс-прем’єр-міністра «діє презумпція невинуватості».

«Крім того, цей арешт може зашкодити реалізації її права на справедливий суд», - заявив держсекретар Іспанії.

Він також сподівається, що суддя скасує своє рішення про арешт Ю.ТИМОШЕНКО, а також що у подальшому суд поважатиме всі гарантії.

Д.ЛОПЕС ГАРРІДО також зазначив, що спілкувався з заступником міністра закордонних справ Польщі з європейських питань Міколаєм ДОВГЕЛЕВИЧЕМ, позиція якого стосовно арешту Ю.ТИМОШЕНКО «співпадає» з його власною. (Польща нині головує в ЄС – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня 2011 року головуючий у судовому процесі з розгляду кримінальної справи Ю.ТИМОШЕНКО суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ задовольнив клопотання прокуратури про зміну для екс-прем`єра запобіжного заходу з підписки про невиїзд на взяття під варту. Своє рішення суддя аргументував «системними порушеннями, перешкоджаннями у встановленні істини, порушенням порядку під час розгляду справи з боку Ю.ТИМОШЕНКО».