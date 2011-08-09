У Канаді вимагають звільнити Тимошенко

Кількасот членів українсько-канадської громади в Торонто провели мітинг біля Генерального консульства України проти політичних репресій в Україні.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, організатори мітингу передали генеральному консулу України в Торонто Олександрові ДАНИЛЕЙКУ петицію на адресу В.ЯНУКОВИЧА та Кабінету міністрів України з вимогою звільнити колишнього прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО з-під варти і припинити політичні переслідування в Україні. Генеральний консул, у свою чергу, пообіцяв передати петицію у Міністерство закордонних справ України.

"Українська громада Канади та канадське суспільство чітко висловлюють свою позицію Президенту ЯНУКОВИЧУ: продовження повернення до авторитаризму неприпустимо, політичні репресії проти лідерів української опозиції мають негайно припинитись. Канадський народ стоїть єдиним з українським народом в їхніх вимогах вільного, відкритого суспільства і демократичної держави. Президенту ЯНУКОВИЧУ слід запам’ятати, що канадський народ ніколи не забуде своїх українських братів і сестер, їхня боротьба й наша – це одна й та сама", - йдеться в петиції.

Організатори мітингу представили новостворену неурядову організацію – Канадську групу підтримки демократії в Україні. Вона закликала "всіх волелюбних канадців приєднатися та вимагати, щоб канадський уряд надалі засуджував сповзання до диктатури, і якщо це сповзання продовжуватиметься, вжити конкретних заходів щодо протидії".

У день арешту Ю.ТИМОШЕНКО Міністр закордонних справ Канади Джон БЕРД висловив занепокоєння згортанням демократії в Україні. "Поява політичної упередженості в судових процесах підриває верховенство права. Канада закликає український уряд до зміцнення незалежності судів і продовжує підтримувати зусилля зі створення мирного, демократичного й процвітаючого суспільства в Україні", - наголосив він.